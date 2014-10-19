Tiberio Timperi bestemmia durante Mattina in famiglia

Figuraccia di Tiberio Timperi, ieri, durante la trasmissione uno Mattina in famiglia, su Rai Uno. Il conduttore ha sbagliato in occasione dell'annuncio di un ospite ed ha bestemmiato. Tiberio si è scusato ed ha detto: "Ho sbagliato".

Ovviamente, la scena di Timperi blasfemo doveva essere eliminata ma la Rai, dopo aver mandato in onda lo schermo nero, l'ha trasmessa nuovamente, facendo indignare non poco tante persone.

"Conduttore, autori e montatori del programma di Rai Uno 'Unomattina in famiglia' devono essere immediatamente sospesi dalle loro funzioni. Si tratta di un episodio gravissimo accentuato dal fatto che, trattandosi di un intervento registrato, la bestemmia avrebbe potuto e dovuto essere tagliata", recita un comunicato inviato alla Rai dal Codacons.

Stavolta Tiberio Timperi l'ha fatta grossa.