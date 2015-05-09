Le Donatella lanciano "Donatella": omaggio alla Rettore
di Redazione
09/05/2015
Hanno il pallino per Donatella Rettore. Per questo le cantanti e sorelle Giulia e Silvia Provvedi hanno scelto lo pseudonimo Donatella per farsi conoscere nel panorama musicale italiano.
Le due gemelle modenesi, lo ricordiamo, hanno partecipato alla sesta edizione di X Factor, noto talent show di Sky Uno. Le Donatella hanno acquisito ulteriore fama grazie alla partecipazione alla decima edizione de L'Isola dei Famosi. Ora le Giulia e Silvia lanciano un nuovo singolo, intitolato proprio "Donatella", che si riferisce all'artista italiana a cui si sono ispirate. Le due ragazze hanno avuto l'onore di conoscere Donatella Rettore in occasione dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi.
Il singolo "Donatella" è prodotto da Tommy Vee, e si può scaricare già dagli store digitali.
