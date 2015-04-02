Loading...

Caporeparto le nega ferie ad agosto: il compagno si fa giustizia con una mazza

02/04/2015

Mattinata di follia ieri a "Il Gigante" di Castano Primo, ove un uomo si è presentato con una mazza da baseball, per minacciare un caporeparto, che aveva avuto un diverbio con la sua compagna, rifiutandole le ferie ad agosto, come da lei richiesto ed assegnandole invece le vacanze a settembre! Fortunatamente l'uomo non ha trovato il caporeparto, che era in riunione; ma ha scaricato tutta la sua rabbia contro le strutture espositive del reparto di pasticceria, devastandolo completamente il reparto, provocando un ingente danno alla struttura, sotto gli occhi terrorizzati dei clienti. Contro il compagno “Il Gigante” ha presentato una denuncia per i danni causati, in concomitanza col sopralluogo che i carabinieri hanno fatto dopo la segnalazione del fatto; la scena è stata registrata dal sistema di sicurezza interno. L'azienda sta valutando però anche eventuali provvedimenti da assumere nei confronti della dipendente. Michela Galli
