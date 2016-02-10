Villabate, Disoccupato Suicida in Auto: Dramma al Mercato Ortofrutticolo

Perdere il lavoro, demoralizzarsi e suicidarsi. E' successo a molti italiani, negli ultimi tempi, a causa della crisi. L'ultimo caso a Villabate, in Sicilia

"La crisi economica continua a contare le sue vittime che negli ultimi tre anni sono cresciute in maniera esponenziale. Dopo l'impennata registrata nel 2013, infatti, i suicidi legati a difficoltà economiche hanno conosciuto un ulteriore e significativo aumento nel corso del 2014, risultando più che raddoppiati rispetto al 2012. Un'escalation che ben rappresenta un drammatico scenario in cui debiti, fallimenti, licenziamenti, stipendi non percepiti, disoccupazione diventano il movente di stragi che si consumano quotidianamente...".

Un 54enne era caduto nel tunnel deldopo aver perso il lavoro e, ieri, è entrato nella sua vettura e si è dato fuoco. E' successo nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo di Villabate, in piazza Figurella. I parenti del 54enne hanno rivelato agli inquirenti che l'uomo era disperato. Non sapeva più quello che fare. L'auto dell'uomo è esplosa quando nel mercato c'erano tante persone. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. Le fiamme sono state domate ma i vigili e il personale del 118 non sono stati in grado di salvare la vita del 54enne, ennesima vittima dellache continua a picchiare duro in Italia nonostante gli strani e, a nostro avviso, assurdi proclami di sviluppo economico diffusi dall'esecutivo Renzi. Secondo recenti dati, nell'ultimo triennio sono più che raddoppiati i suicidi legati alla crisi economica. Nel 2014 si sono tolte la vita 201 persone per ragioni economiche; nel 2013, invece, i suicidi sono stati 149. Cosa significa questo? Che la crisi economica demoralizza e distrugge imprenditori, liberi professionisti e disoccupati italiani. Il docente di Sociologia della Link Campus University, Nicola Ferrigni, ha spiegato:Negli ultimi anni, sono stati soprattutto i disoccupati a suicidarsi per ragioni economiche. In aumento anche i tentati suicidi. Le istituzioni che fanno fanno per prevenire questa strage?