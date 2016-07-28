Vince alla lotteria e investe denaro in crystal meth: la storia di Ronnie Music Jr
28/07/2016
Ronnie Music Jr è un pregiudicato americano baciato dalla fortuna. Nel 2015 ha vinto 3 milioni di dollari alla lotteria. L'uomo, però, ha pensato di investire parte della vincita nel commercio di metanfetamina.
"Compro biglietti raramente"Il fortunato delinquente della Georgia non avrebbe mai pensato di finire dietro le sbarre a causa del business del crystal meth. Ronnie Music Jr fece parlare di sé nel febbraio del 2015, quando incassò 3 milioni di dollari grazie a "100X the Money". L'uomo acquistò il biglietto fortunato in una salumeria di Waycross, nel sud-est della Georgia. Dopo la vincita, il signor Music Jr disse:
"Compro biglietti raramente. Non riuscivo a crederci, e ancora adesso non ci credo".I procuratori federali hanno scoperto che il pregiudicato ha investito parte del denaro nel business delle metanfetamine. Ronnie Music Jr ha venduto la droga in Georgia e in altri stati americani. La vicenda è venuta alla ribalta quando alcuni complici del fortunato delinquente sono stati beccati a vendere un ingente quantitativo (circa 11 kg) di Crystal Meth. La droga, del valore di circa 500.000 dollari, è stata sequestrata. Gli inquirenti hanno anche individuato coloro che avevano fornito la droga a Ronnie Music Jr per la rivendita.
Ronnie Music Jr ha ammesso colpevolezzaRon Harrison, avvocato del signor Music Jr, non ha ancora rilasciato commenti. Il pregiudicato della Georgia ha ammesso la sua colpevolezza la scorsa settimana. Ora, secondo le leggi americane, rischia il carcere a vita. Prima, però, dovranno essere svolte ulteriori indagini. Edward J. Tarver, procuratore degli Stati Uniti, ha detto:
"Il signor Music Jr ha deciso di testare la sua fortuna spendendo parte della sua vincita nel business del crystal meth".L'obiettivo del criminale fortunato era quello di far 'lievitare' il suo patrimonio velocemente. Guadagnare subito enormi somme, si sa, è impossibile col lavoro onesto. Ronnie Music Jr, dunque, ha pensato allo spaccio di metanfetamine. Ora, però, rischia di passare tutta la vita in carcere. Altro che fortuna!
