Raffaella Fico e Alessandro Moggi: intesa perfetta
di Redazione
28/07/2016
Raffaella Fico e Alessandro Moggi si stanno rilassando insieme alla piccola Pia. Raffaella e Alessandro sono molto affiatati e, secondo alcuni rumors, stanno pensando al matrimonio. Mario Balotelli è ormai acqua passata per la sensuale showgirl.
Nozze imminenti per Raffaella Fico?Le foto pubblicate da Chi non lasciano spazio a dubbi. Raffaella Fico ha dimenticato Mario Balotelli. Adesso la fascinosa soubrette si riposa con la sua nuova fiamma, Alessandro Moggi, e la figlioletta Pia. Tra Raffaella e il procuratore calcistico c'è molto feeling. Una foto li ritrae in piscina, abbracciati e complici. Altre immagini mostrano Alessandro Moggi e Raffaella Fico mentre si baciano, scambiandosi tenere effusioni. Pia, invece, entra in acqua col salvagente. La coppia si trova in un lussuoso hotel in provincia di Padova. Lui è letteralmente innamorato della sua nuova fidanzata. Il procuratore calcistico ha postato uno scatto che lo ritrae con la Fico, corredato dalle seguenti parole:
"Niente lega più dell'amore".Insomma, tra l'ex fiamma di Mario Balotelli e Alessandro Moggi c'è grande intesa. Le nozze, secondo i ben informati, sarebbero imminenti. Vedremo.
Su uno yacht ad AmalfiOrmai Raffaella e Alessandro fanno coppia da un bel po' di tempo. La coppia è stata paparazzata più volte. A maggio, ad esempio, Chi l'ha immortalata su uno yacht, ad Amalfi. Baci, effusioni e abbracci tra la Fico e Moggi dimostrano che tutto va a gonfie vele. Per Raffaella Fico Alessandro Moggi ha lasciato la meteorina Teodora Rutigliato. Il procuratore calcistico era stato anche sposato ma si è separato dopo aver conosciuto la Rutigliato. Alessandro Moggi sarà l'uomo giusto per Raffaella Fico? La soubrette ha avuto storie fallimentari con Mario Balotelli e Gianluca Tozzi. Chissà se Alessandro saprà rendere veramente felice una donna che, finora, è rimasta sempre 'scottata' in amore? Sembra che il noto procuratore sportivo italiano sia veramente invaghito della sua nuova fidanzata, conosciuta per motivi di lavoro.
