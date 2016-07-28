Liam Payne lascia gli One Direction
di Redazione
28/07/2016
Liam Payne segue orme di Zayn Malik ed Harry StylesGli One Direction iniziano a perdere molti pezzi. Dopo l'addio di Malik, i membri della boyband erano 4. Adesso, senza Liam Payne, gli One Direction diventano un trio, a meno che Harry Styles abbia voglia di tornare nella band. Si dà il caso, infatti, che Harry stia per esordire nel mondo del cinema. Il giovane cantante avrebbe infatti già firmato un contratto con la Columbia, da 80 milioni di dollari. Styles ha sottolineato che gli One Direction sono e saranno la sua famiglia. Si tratta di un addio o un arrivederci? Sembra proprio che anche gli altri membri degli One Direction stiano seguendo le orme di Zayn. Prima Harry Styles ed ora Liam Payne. C'è voglia di individualità, evidentemente. Liam Payne ha annunciato di aver firmato un contratto discografico con la Capitol Records. Molti ritengono che la storia degli One Direction finirà presto. Del resto, la band ha annunciato che si fermerà per un anno. C'è molto scetticismo, adesso, sulla reunion della celebre boyband.
Contratto con Capitol Record UkUn comunicato diffuso recentemente da Liam Payne recita:
"Sono veramente felice per aver firmato un contratto per una casa discografica prestigiosa come la Capitol Record UK. In passato ha avuto tra i suoi cantanti perfino Frank Sinatra e io non vedo l'ora di far parte della loro storia. Gli One Direction saranno sempre la mia famiglia; ma adesso non vedo l'ora di dimostrare quello che posso fare da solista".Delusione di molte fan per l'addio di Liam Payne agli One Direction. Dolore ancor più grande perché l'artista aveva festeggiato in occasione dei 6 anni del gruppo. Liam, con le sue parole, aveva fatto sperare le ammiratrici della boyband. Ora la doccia gelata: un contratto con la Capitol Record UK.
