Vincenzo Iaquinta denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni

04/02/2015

Stamattina, l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Vincenzo Iaquinta si è trovato le forze dell'ordine in casa. I militari hanno effettuato perquisizioni ed hanno trovato due pistole.

Ricordiamo che il padre di Iaquinta, Giuseppeera stato messo in manette nell'ambito di un blitz contro la 'ndrangheta. I militari hanno scoperto due pistole nell'abitazione del padre di Iaquinta, intestate proprio al calciatore. Il problema è che al padre era stato vietato di detenere armi in casa. Adesso il calciatore dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e munizioni.

Vincenzo, in sostanza, avrebbe dovuto denunciare lo spostamento delle armi.

