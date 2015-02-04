Monica Scattini ci ha lasciati: uccisa da brutta malattia, aveva 59 anni

Monica Scattini, grande attrice italiana, ha perso la battaglia contro una brutta malattia. L'artista toscana è morta nelle ultime ore. Aveva 59 anni.

La Scattini ha collaborato con 'mostri sacri' del cinema italiano, come Ettore Scola, Carlo Vanzina, Christian De Sica, Simona Izzo e Mario Monicelli. Monica era una caratterista eccelsa; le sue battute non potevano non strappare risate. L'ultimo film interpretato dalla Scattini è stato "Una donna per amica", diretto da Giovanni Veronesi.

Monica amava il set più di ogni cosa. Ecco una sua recente dichiarazione: "Ho sempre voluto fare l'attrice, fin da quando, bambina, andavo sui set dei film di mio padre... Mio papà non voleva, perché sapeva quanto si soffre e quanto si deve lavorare per fare questo mestiere e quindi cercava di farmi fare altre cose. Alla fine, ho studiato e ho fatto quello che volevo io".

Addio Monica, ti ricorderemo sempre sorridente e gioviale!