Roma in crisi dopo addio Destro e assenza Gervinho: -7 dalla Juventus

Periodo nero per la Roma di Garcia, reduce da 4 pareggi, dall'esclusione dalla Champions e dalla Coppa Italia. Ora i giallorossi sono a 7 punti dalla Juventus.

I tifosi della Roma sono furiosi, anche perché il Campionato era iniziato alla grande. Dall'inizio del 2015 le performance dei giallorossi sono calate paurosamente. Sarà colpa dell'assenza di Gervinho e dell'addio di Destro? Forse. Ora Garcia ha bisogno di sprint e gol per risalire la china.

La Roma è 'in bambola', è indubbio; basti pensare che nelle ultime 8 partite sono state segnate solo 8 reti.