Olio d'oliva, soia e salmone per vivere di più
di Redazione
06/07/2016
Come si fa a vivere più a lungo? Bella domanda. Lo stile alimentare e l'esercizio fisico sono determinanti però per riuscire a vivere qualche anno in più. Esistono alimento, come soia, olio d'oliva e salmone che fanno veramente la differenza.
Consumare più grassi 'insaturi' e allontanare 'grassi saturi'Secondo di versi ricercatori americani, che hanno condotto uno studio molto accurato in tema, esistono determinati alimenti che, se consumati regolarmente, aiutano a vivere più a lungo rispetto a chi non li consuma. Lo studio, pubblicato sull'autorevole magazine Jama Internal Medicine, ha messo in evidenza che fa benissimo alla salute consumare oli vegetali, frutta secca, soia e pesci come il salmone. Sembra che questi ed altri alimenti contenenti grassi insaturi sia amici della longevità. L'obiettivo, dunque, è sostituire gli alimenti con grassi insaturi, e quindi 'buoni', a quelli contenenti grassi 'saturi', ovvero cattivi. Gli alimenti contenenti grassi saturi sono, ad esempio, il burro, il lardo, la carne rossa e tutti quelli che si possono definire 'junk food', ovvero 'cibo spazzatura' come salatini e snack vari.
Certi alimenti influiscono seriamente sulla salute e fanno vivere di piùLo studio condotto presso la Harvard Chan School e il Brigham and Women's Hospital ha permesso di scoprire quanto certi alimenti influiscono sulla salute e permettono di vivere di più. Frank Hu, direttore della ricerca, ha spiegato:
"Il nostro studio mostra l'importanza di eliminare i grassi trans e sostituire quelli saturi con i grassi insaturi. In pratica questo obiettivo può essere conseguito sostituendo i grassi animali con una varietà di oli vegetali liquidi".
Olio d'oliva fondamento della dieta mediterraneaLo studio americano, in un certo senso, sottolinea quello che hanno sempre affermato molti ricercatori, ovvero che la dieta mediterranea, connotata da alimenti salutari e ricchi di principi nutritivi e vitamine, come l'olio di oliva, fa vivere meglio e più a lungo. L'olio d'oliva, vero e proprio pilastro della dieta mediterranea, non solo fa vivere di più ma allontana anche numerose patologie gravi, come l'osteoporosi.
