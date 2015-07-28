Loading...

Volkswagen gongola: vendite record, Toyota superata

28/07/2015

Bella soddisfazione per i tedeschi, visto che la Volkswagen ha battuto la Toyota in termini di vendite, conquistando il primato mondiale dopo tanti anni di egemonia nipponica

    Nei primi 6 mesi del 2015  Toyota ha venduto 5,02 milioni di vetture (-1,5% rispetto al medesimo periodo del 2014), mentre Volkswagen ben 5,04 milioni, diventando leader mondiale. Toyota era leader mondiale riguardo alla vendita di auto, dal 2012. Negli ultimi tempi, però, è diminuita molto la richiesta di veicoli in Giappone: la circostanza ha comportato così un forte calo delle vendite. La Germania gongola.
