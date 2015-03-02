Nek lancia "Prima di parlare": 11 inediti e cover di "Se telefonando"

Dopo aver partecipato alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, Nek fa uscire il suo nuovo disco, intitolato "Prima di parlare", disco contenente 11 inediti e la cover di "Se telefonando", che gli ha fatto vincere il premio come Migliore cover proprio durante la celebre kermesse canora.

Nek ha rammentato, durante una recente intervista, che "Prima di parlare" è un album "luminoso", esattamente l'opposto del precedente "Fatti avanti amore", che era molto più cupo. L'artista ha asserito di sentirsi molto affezionato al suo nuovo lavoro: "Voglio molto bene a questo disco perché penetra ancor più profondamente nella mia vita privata. Ogni canzone ha un aspetto autobiografico.