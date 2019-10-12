Qual è il bouquet perfetto da regalare alla propria fidanzata?

Come assemblare il bouquet perfetto

La rosa : intramontabile la scelta della rosa, specialmente se rossa . È infatti, il simbolo indiscusso della passione, dell’amore e della sensualità. Ma questo fiore assume significati differenti in base al colore che si sceglie di regalare. Come già detto la rosa rossa è simbolo della passione , la rosa bianca o rosa simboleggia l’amore puro e la tenerezza , la rosa gialla è segno di gelosia e infine, la rosa arancione, grazie al suo colore vivace e forte simboleggia l’energia e la forza .

: intramontabile la scelta della rosa, specialmente se . È infatti, il simbolo indiscusso della passione, dell’amore e della sensualità. Ma questo fiore assume significati differenti in base al colore che si sceglie di regalare. Come già detto la rosa rossa è simbolo della , la rosa bianca o rosa simboleggia l’amore puro e la , la rosa gialla è segno di e infine, la rosa arancione, grazie al suo colore vivace e forte simboleggia l’energia e la . L’orchidea : negli ultimi anni questo fiore, molto elegante e delicato, sta prendendo sempre più piede ed è amato da sempre più persone che lo tengono in casa e se ne prendono cura. Chi regala un’orchidea, in qualsiasi colorazione, vuole trasmettere tutto il proprio amore sincero e duraturo . Simboleggia l’ammirazione totale verso la persona che la riceve.

: negli ultimi anni questo fiore, molto e delicato, sta prendendo sempre più piede ed è amato da sempre più persone che lo tengono in casa e se ne prendono cura. Chi regala un’orchidea, in qualsiasi colorazione, vuole trasmettere tutto il proprio e . Simboleggia totale verso la persona che la riceve. La dalia: questo spettacolare fiore viene regalato per trasmettere un messaggio quasi premonitore alla persona che la riceve, infatti la sua eleganza esprime riconoscenza , ammirazione e femminilità .

, e . Il tulipano : questo fiore è uno dei più semplici ma allo stesso tempo uno dei più delicati ed eleganti che possano esistere. Ce ne sono di moltissime colorazioni differenti, una più bella dell’altra e ciascuna con il proprio significato. Regalare dei tulipani alla propria fidanzata significa dichiararle tutto il proprio amore eterno e fedele . In base al loror colore cambia anche il messaggio. I tulipani rossi, come per le rose rosse, trasmettono passione ardente, quelli bianchi simboleggiano la purezza, quelli viola la regalità e ammirazione e i tulipani striati la bellezza.

: questo fiore è uno dei più semplici ma allo stesso tempo uno dei più ed che possano esistere. Ce ne sono di moltissime colorazioni differenti, una più bella dell’altra e ciascuna con il proprio significato. Regalare dei tulipani alla propria fidanzata significa dichiararle tutto il proprio e . In base al loror colore cambia anche il messaggio. I tulipani rossi, come per le rose rosse, trasmettono passione ardente, quelli bianchi simboleggiano la purezza, quelli viola la regalità e ammirazione e i tulipani striati la bellezza. La camelia : questo fiore delicato e bello esprimono un amore sincero e puro .

: questo fiore e bello esprimono un e . Il girasole: infine, il bellissimo e mozzafiato girasole. Un fiore che con il suo colore vivace è un regalo perfetto per una persona dal carattere forte e frizzante e sono perfetti per la propria fidanzata se accompagnati da delle eleganti rose rosse.

