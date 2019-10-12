Qual è il bouquet perfetto da regalare alla propria fidanzata?
di Redazione
12/10/2019
Come assemblare il bouquet perfettoPartite già avvantaggiati se siete a conoscenza dei gusti in merito di fiori della vostra amata, ma anche in questo caso potete optare per qualcosa di diverso così da lasciarla senza parole. In ogni caso, potrete sempre scegliere di inserire all’interno del bouquet il suo fiore preferito e accostarlo ad altri fiori che ci stanno molto bene e che, soprattutto, inviano il messaggio che desiderate. Quindi come prima cosa dovete scegliere che messaggio volete trasmettere con il mazzo di fiori che volete regalare. Spesso sono i colori dei petali a trasmettere il primo messaggio. I fiori rossi simboleggiano la passione e l’amore intenso; i fiori gialli, sono molto vivaci ed esprimono appunto allegria; i fiori dai colori tenui come il rosa, bianco e lilla trasmettono eleganza e dolcezza. Scelto il colore che si vuole per il proprio bouquet bisogna passare ora alla parte più complicata, ma anche la più importante, la scelta del fiore o dei fiori. Le tipologie di fiori più scelti come regalo per la persona che si ama sono:
- La rosa: intramontabile la scelta della rosa, specialmente se rossa. È infatti, il simbolo indiscusso della passione, dell’amore e della sensualità. Ma questo fiore assume significati differenti in base al colore che si sceglie di regalare. Come già detto la rosa rossa è simbolo della passione, la rosa bianca o rosa simboleggia l’amore puro e la tenerezza, la rosa gialla è segno di gelosia e infine, la rosa arancione, grazie al suo colore vivace e forte simboleggia l’energia e la forza.
- L’orchidea: negli ultimi anni questo fiore, molto elegante e delicato, sta prendendo sempre più piede ed è amato da sempre più persone che lo tengono in casa e se ne prendono cura. Chi regala un’orchidea, in qualsiasi colorazione, vuole trasmettere tutto il proprio amore sincero e duraturo. Simboleggia l’ammirazione totale verso la persona che la riceve.
- La dalia: questo spettacolare fiore viene regalato per trasmettere un messaggio quasi premonitore alla persona che la riceve, infatti la sua eleganza esprime riconoscenza, ammirazione e femminilità.
- Il tulipano: questo fiore è uno dei più semplici ma allo stesso tempo uno dei più delicati ed eleganti che possano esistere. Ce ne sono di moltissime colorazioni differenti, una più bella dell’altra e ciascuna con il proprio significato. Regalare dei tulipani alla propria fidanzata significa dichiararle tutto il proprio amore eterno e fedele. In base al loror colore cambia anche il messaggio. I tulipani rossi, come per le rose rosse, trasmettono passione ardente, quelli bianchi simboleggiano la purezza, quelli viola la regalità e ammirazione e i tulipani striati la bellezza.
- La camelia: questo fiore delicato e bello esprimono un amore sincero e puro.
- Il girasole: infine, il bellissimo e mozzafiato girasole. Un fiore che con il suo colore vivace è un regalo perfetto per una persona dal carattere forte e frizzante e sono perfetti per la propria fidanzata se accompagnati da delle eleganti rose rosse.
Redazione
