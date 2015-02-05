Loading...

Johnny Depp ed Amber Heard sposi: cerimonia ufficiale alle Bahamas

05/02/2015

Johnny Deep è convolato a nozze con Amber Heard. Si tratta del secondo matrimonio per il talentuoso attore americano, che fa coppia con la giovane collega dal 2012. Tra qualche giorno si svolgerà la cerimonia ufficiale alle Bahamas.

Ricordiamo che Deep è stato legato per molti anni con Vanessa Paradis, con cui ha avuto due figli. Nel mondo del cinema, si sa, difficilmente le relazioni sono durature. I media americani hanno reso noto che Johnny e Amber hanno solamente coronato il loro sogno con una cerimonia sobria, in presenza di pochi invitati; quella ufficiale si svolgerà alle Bahamas tra qualche giorno, nella faraonica villa di Depp.

