Wind, disservizio linea ADSL: accesso al web pregiudicato

18/02/2015

Quella di ieri è stata una giornata di passione per gli utenti di Infostrada. La linea ADSL ha avuto molti problemi. In sostanza, è stato impossibile navigare sul web e visitare la maggior parte dei portali. Impossibilità di connettersi anche a Facebook. Problemi anche sulla rete mobile.

Le regioni italiane colpite dal pessimo funzionamento di Infostrada sono state numerose. I clienti hanno cercato di mettersi, invano, in contatto con l'azienda ma il centralino è stato irraggiungibile per il boom di chiamate. La linea ADSL si è connessa lentamente per tutta la giornata. Per molti il disservizio ha rappresentato un grande problema.

Finora i responsabili Wind e Infostrada non hanno commentato l'incresciosa vicenda.

02/02/2023

20/01/2023

31/05/2022