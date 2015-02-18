Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Arrigo Sacchi razzista? "Calciatori stranieri sono offesa per calcio italiano"

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Arrigo Sacchi, ex ct del Milan e della Nazionale, ha sollevato un polverone con le sue 'pesanti' dichiarazioni relative ai calciatori stranieri in Italia.

L'allenatore no si definisce razzista ma è contrario al numero esorbitante di calciatori stranieri in Italia. "Io non sono razzista ma... vedere tutti questi stranieri è un'offesa per il calcio italiano", ha dichiarato Sacchi al premio Maestrelli.

L'espansione di calciatori stranieri fa dell'Italia, secondo Sacchi,  "un paese senza dignità e senza orgoglio". Parole senza dubbio 'grevi' che hanno suscitato non poche polemiche.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rihanna in topless per rivista AnOther: scatto spopola

Articolo Successivo

Wind, disservizio linea ADSL: accesso al web pregiudicato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016