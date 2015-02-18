Arrigo Sacchi razzista? "Calciatori stranieri sono offesa per calcio italiano"

Arrigo Sacchi, ex ct del Milan e della Nazionale, ha sollevato un polverone con le sue 'pesanti' dichiarazioni relative ai calciatori stranieri in Italia.

L'allenatore no si definisce razzista ma è contrario al numero esorbitante di calciatori stranieri in Italia. "Io non sono razzista ma... vedere tutti questi stranieri è un'offesa per il calcio italiano", ha dichiarato Sacchi al premio Maestrelli.

L'espansione di calciatori stranieri fa dell'Italia, secondo Sacchi, "un paese senza dignità e senza orgoglio". Parole senza dubbio 'grevi' che hanno suscitato non poche polemiche.