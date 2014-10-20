Pippo Inzaghi loda Keisuke Honda: "Grande professionista"

Pippo Inzaghi elogia Keisuke Honda dopo la splendida prestazione contro il Verona (doppietta) che ha permesso al Milan di vincere (partita finita 3-1).

Nel corso di una recente intervista, Inzaghi ha detto: "Parlo di Honda dai primi di agosto: è un grande professionista. Ho pensato di metterlo nella posizione ideale. Volevamo un giocatore a sinistra per il 4-3-3, poi mi sono accorto che ha grande tecnica e passo. Ma i meriti vanno tutti a lui".

Ora Honda è capocannoniere in serie A, raggiungendo il bianconero Carlos Tevez, anche lui a sei reti. un bel passo in avanti per il calciatore nipponico, rispetto a un anno fa, visto aveva realizzato solo un gol. Gli auguriamo di migliorarsi in un campionato molto arduo: quello italiano.