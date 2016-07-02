Yara Gambirasio: Bossetti condannato all'ergastolo
di Redazione
02/07/2016
"Ora sappiamo chi è stato, anche se siamo consapevoli che Yara non ce la riporterà indietro nessuno", ha affermato la mamma di Yara dopo la lettura del verdetto che ha stabilito l'ergastolo per il carpentiere di Mapello.Dopo la lettura della sentenza, Massimo Bossetti è rimasto impassibile, fermo, quasi indifferente; poi, però, ha detto:
"Non è giusto, è stata una mazzata, avevo fiducia nella giustizia. Non sono stato io".Uno dei legali di Bossetti, Claudio Salvagni, ha affermato che il suo assistito è addolorato per la pesante sentenza, ricordando che è un verdetto emesso in primo grado e che l'imputato non si può considerare colpevole finché non viene condannato in modo definitivo, quindi in Cassazione:
"Sono amareggiato perché la convinzione dell'innocenza è forte. Noi siamo veramente convinti della sua innocenza. Queste 45 udienze non hanno restituito nessuna prova a suo carico, è un processo indiziario, una sentenza già scritta. Non è una sentenza definitiva, è il primo step di una battaglia lunghissima...".Il legale di Bossetti ha detto che presenterà ricorso non appena verranno depositate le motivazioni. Intanto il killer di Yara Gambirasio ha un nome e cognome: Massimo Bossetti.
