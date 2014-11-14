Youtube propone abbonamento per Music Key
di Redazione
14/11/2014
Per la prima volta Youtube ha deciso di realizzare un abbonamento per i suoi utenti, la piattaforma video di Google ha deciso di rinnovare la sua strategia. Nasce Music Key, un servizio che permetterà agli utenti di poter accedere a tantissime canzoni in video senza interruzioni pubblicitarie, ovviamente con un abbonamento disponibile dal 17 novembre anche in Italia. Siete pronti ad ascoltare musica senza pubblicità su dispositivi mobili e tablet? Pensate alla possibilità di scaricare canzoni e di ascoltarle senza aver bisogno di un collegamento alla rete. Il prezzo in fase beta sarà gratuito, poi costerà 7,99 per tutti.
Articolo Precedente
Parigi, tigre passeggia tranquillamente: immagini sul web
Articolo Successivo
Deborah Iurato paladina delle donne: presenta "Libere"
Redazione