Youtube propone abbonamento per Music Key

di Redazione 14/11/2014

Per la prima volta Youtube ha deciso di realizzare un abbonamento per i suoi utenti, la piattaforma video di Google ha deciso di rinnovare la sua strategia. Nasce Music Key, un servizio che permetterà agli utenti di poter accedere a tantissime canzoni in video senza interruzioni pubblicitarie, ovviamente con un abbonamento disponibile dal 17 novembre anche in Italia. Siete pronti ad ascoltare musica senza pubblicità su dispositivi mobili e tablet? Pensate alla possibilità di scaricare canzoni e di ascoltarle senza aver bisogno di un collegamento alla rete. Il prezzo in fase beta sarà gratuito, poi costerà 7,99 per tutti.

