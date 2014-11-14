Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Youtube propone abbonamento per Music Key

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Per la prima volta Youtube ha deciso di realizzare un abbonamento per i suoi utenti, la piattaforma video di Google ha deciso di rinnovare la sua strategia. Nasce Music Key, un servizio che permetterà agli utenti di poter accedere a tantissime canzoni in video senza interruzioni pubblicitarie, ovviamente con un abbonamento disponibile dal 17 novembre anche in Italia. Siete pronti ad ascoltare musica senza pubblicità su dispositivi mobili e tablet? Pensate alla possibilità di scaricare canzoni e di ascoltarle senza aver bisogno di un collegamento alla rete. Il prezzo in fase beta sarà gratuito, poi costerà 7,99 per tutti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Parigi, tigre passeggia tranquillamente: immagini sul web

Articolo Successivo

Deborah Iurato paladina delle donne: presenta "Libere"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022