Parigi, tigre passeggia tranquillamente: immagini sul web

Redazione

Redazione

14/11/2014

Panico a Parigi, nei pressi di Montevrain, dove nelle ultime ore è stata notata una grossa tigre camminare tranquillamente. Tantissime segnalazioni sono arrivate ai centralini di Polizia e vigili del fuoco. Finora della tigre neanche l'ombra, sebbene il grosso felino sia stato immortalato più volte: le immagini sono state diffuse anche sul web.

In azione anche gli esperti del parco zoologico non distante dalla zona dell'avvistamento, pronti a narcotizzarla e catturarla. Non si conosce da dove possa provenire la tigre, visto che in zona, attualmente, non ci sono circhi.

