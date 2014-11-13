Loading...

Deborah Iurato paladina delle donne: presenta "Libere"

13/11/2014

Deborah Iurato paladina delle donne. La giovane cantante ha presentato a Radio Italia "Libere", un titolo altisonante per un disco importante.

"Ho scelto un titolo importante per il mio primo vero album. Nel mio piccolo sono riuscita a superare le mie debolezze, ho scoperto in me una forza straordinaria. Auguro a tutte le donne di riuscire a superare le loro, anche in amore", ha detto la cantante siciliana.

Parlando del talent show "Amici", a cui ha partecipato, trionfando, Deborah ha sottolineato che si è trattato di un'esperienza che rifarebbe anche 10.000 volte, visto che le ha permesso di realizzare il suo sogno: vivere di musica.

