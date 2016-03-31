Gigi Buffon sogna di diventare allenatore, ma non in Italia

Il 'portierone' della Juventus, Gigi Buffon, ha idee chiare sul suo futuro. Giocherà ancora per due anni e poi appenderà i guantoni al chiodo

"Ho un notevole bagaglio di esperienza"

"Ho un notevole bagaglio di esperienza, ma non voglio allenare; piuttosto mi piace il ruolo di selezionatore. Sono ambizioso. Se faccio qualcosa è con l'idea di arrivare in alto: senza di questo smetterei di vivere. Andrei verso delle nazioni come gli Stati Uniti o la Cina, che hanno un grande potenziale per una grande popolazione e che tra una dozzina d'anni potrebbero vincere".

Mai via dalla Juventus

"Ai miei tempi si giocava all'oratorio, in gruppo e convivialità. Oggi i giovani stanno davanti a computer, iPad e calcisticamente fantasia, ispirazione e talento ne sono anestetizzati... Da noi se fai cento parate e un errore, il resto della settimana si parlerà solo dell'errore, facendoti impazzire. All'estero invece puoi sbagliare e crescere tranquillo. Da noi se uno sbaglia è fregato. Chi resta ai vertici da noi è molto forte anche psicologicamente".

Ancora 2 anni, poi il ritiro dal calcio giocato

"Non voglio giocare dopo i 40"

"Se sono rimasto a vita alla Juve è perché questo club ha un valore superiore a quello di un'altra squadra senza la storia bianconera, ma in grado di offrirmi il doppio del denaro. Altre due stagioni prima di smettere, non voglio giocare dopo i 40".

Tra i progetti del capitano della Juventus c'è anche quello di diventare allenatore ma non di una squadra italiana. Progetti che, comunque, cercherà di attuare dopo idel 2018. Riguardo alla sua intenzione di allenare un team straniero, magari cinese o americano, Gigi ha detto:Buffon reputa il calcio di oggi molto meno "romantico" di quello di anni fa, dominato non tanto dai valori ma daiLui è un uomo e un giocatore di grandi valori e non andrebbe via dalla Juventus nemmeno se gli offrissero il doppio dello stipendio che percepisce attualmente:Buffon, bandiera della Juve, giocherà ancora per 2 anni. Poi, chi lo sa? E' probabile che allenerà qualche, come hanno fatto molti talenti del calcio italiano. Intanto, per Gigi è un momento straordinario anche sul versante personale poiché starebbe per diventare padre per la seconda volta. A lanciare l'indiscrezione è stato il rotocalco di gossip 'Diva e Donna', che ha pubblicato alcune foto che ritraggono Gigi e la sua compagnainsieme anei pressi del Parco Sempione. I due sono diventati genitori solamente 3 mesi fa e, a quanto pare, adorano una famiglia numerosa. Il settimanale ha intitolato l'articolo così:. Gli interessati, ovviamente, non hanno ancora detto nulla al riguardo; 'Diva e Donna', però, invita i lettori ad osservare il ventre della D'Amico, leggermente prominente. Arriverà un altro bebè in casa Buffon? E' presto per dirlo. Attendiamo notizie da Gigi e Ilaria.Buffon ha 38 anni e molta esperienza che, dopo i 40 anni, metterà a disposizione degli altri. Nell'intervista fiume rilasciata a 'So Foot' ilbianconero ha spiegato anche la ragione per cui ha deciso di finire la suacon la Juventus: