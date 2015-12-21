Zayn Malik e Gigi Hadid: selfie su Instagram conferma flirt

Zayn Malik e Gigi Hadid flirtano. Ormai non ci sono dubbi. A confermarlo è un selfie, diventato virale, che ritrae i due insieme. Se tra i due non c'è qualcosa di più forte di una semplice amicizia, è indubbio che si siano visti spesso negli ultimi tempi

"All'interno della band, per me, non c'è mai stato spazio per sperimentare creativamente. Era musica già pronta e ci dicevano che sarebbe stata venduta. Per quanto fossimo la più grande e la più famosa boyband del mondo, non mi sentivo a mio agio", ha spiegato Zayn, riferendosi alla sua ex band.

I rumors relativi a un flirt tra Malik e Hadid si susseguono dalla scorsa estate. La coppia, però, non ha mai confermato né smentito le voci indiscrete. I. Ricordiamo che Zayn si è lasciato, tempo fa, dopo 3 anni di fidanzamento, con. I due stavano addirittura sul punto di sposarsi. Anche Gigi ha avuto molti flirt con uomini famosi, come Joe Jonas e Cody Simpson. La Edwards, a quanto pare, non ha perso tempo e già fa coppia con il fascinoso modello Leon King: della serie. Secondo voi, lo scatto postato nelle ultime ore su Instagram testimonia un flirt tra Zayn e Gigi? E se si trattasse di una profonda? Comunque, fonti vicine alla coppia dicono che tra l'ex One Direction e la modella c'è molta sintonia, e che si starebbero vedendo da diverse settimane. Il selfie, dunque, ha alimentato i già numerosi rumors sulla presuntatra il cantante e la modella. Zayn, lo scorso novembre, ha rilasciato un'interessante intervista a The Fader, durante la quale ha parlato della sua ex Perry Edwards e delE' un periodo di grossi cambiamenti, dunque, per Malik sia sul versante personale che professionale. Chissà se la storia con la splendida Gigi Hadid contribuirà anche alla sua 'rinascita artistica'?.