Zayn Malik e Gigi Hadid: selfie su Instagram conferma flirt
di Redazione
21/12/2015
Zayn Malik e Gigi Hadid flirtano. Ormai non ci sono dubbi. A confermarlo è un selfie, diventato virale, che ritrae i due insieme. Se tra i due non c'è qualcosa di più forte di una semplice amicizia, è indubbio che si siano visti spesso negli ultimi tempiI rumors relativi a un flirt tra Malik e Hadid si susseguono dalla scorsa estate. La coppia, però, non ha mai confermato né smentito le voci indiscrete. Il selfie postato nelle ultime ore sui social, però, non fa altro che suffragare la storia d'amore tra l'ex One Direction e la Hadid. Ricordiamo che Zayn si è lasciato, tempo fa, dopo 3 anni di fidanzamento, con Perrie Edwards. I due stavano addirittura sul punto di sposarsi. Anche Gigi ha avuto molti flirt con uomini famosi, come Joe Jonas e Cody Simpson. La Edwards, a quanto pare, non ha perso tempo e già fa coppia con il fascinoso modello Leon King: della serie "morto un Papa se ne fa un altro". Secondo voi, lo scatto postato nelle ultime ore su Instagram testimonia un flirt tra Zayn e Gigi? E se si trattasse di una profonda amicizia? Comunque, fonti vicine alla coppia dicono che tra l'ex One Direction e la modella c'è molta sintonia, e che si starebbero vedendo da diverse settimane. Il selfie, dunque, ha alimentato i già numerosi rumors sulla presunta liaison tra il cantante e la modella. Zayn, lo scorso novembre, ha rilasciato un'interessante intervista a The Fader, durante la quale ha parlato della sua ex Perry Edwards e del motivo per cui ha lasciato gli One Direction.
"All'interno della band, per me, non c'è mai stato spazio per sperimentare creativamente. Era musica già pronta e ci dicevano che sarebbe stata venduta. Per quanto fossimo la più grande e la più famosa boyband del mondo, non mi sentivo a mio agio", ha spiegato Zayn, riferendosi alla sua ex band.E' un periodo di grossi cambiamenti, dunque, per Malik sia sul versante personale che professionale. Chissà se la storia con la splendida Gigi Hadid contribuirà anche alla sua 'rinascita artistica'?.
