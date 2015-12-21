Home Scienza e tecnologia Apple iPhone 7: fotocamera potente e display curvo?

di Redazione 21/12/2015

Non si fa altro che parlare del prossimo melafonino, negli ultimi tempi, che si dovrebbe chiamare iPhone 7. Sui siti specializzati si legge tutto e il contrario di tutto. Quello che è certo è che il nuovo iPhone 7 sarà un vero concentrato di tecnologia e, probabilmente, avrà un display molto diverso dagli schermi che abbiamo visto fino ad oggi Si vocifera della decisione di Apple di creare laboratori dove i tecnici lavorano per la realizzazione di display innovativi e futuristici, insomma diversi da quello che oggi, noi, intendiamo per schermo. Ecco, quindi, che col passar del tempo cresce l'aspettativa. Del resto, ogni anno, il lancio di un nuovo melafonino è sempre preceduto da molta ansia. Oltre al display, che sarà probabilmente diverso da quello dei predecessori, il nuovo iPhone 7 dovrebbe essere equipaggiato con una fotocamera molto potente, in modo da garantire scatti magnifici in ogni situazione. Molti esperti di hi-tech sostengono che il nuovo gioiellino di casa Apple avrà il display curvo. Ecco allora che, in queste ore, sul web sono state pubblicate molte foto del nuovo iPhone 7 con schermo curvo. Molti appassionati di smartphone, invece, ritengono che è quasi impossibile che il prossimo melafonino abbia un display curvo come antagonisti del calibro del Samsung Galaxy 6S Edge. Il motivo? Sembra che gli schermi incurvati non piacciano alla maggior parte degli utenti; inoltre la scelta non sarebbe riconducibile allo spirito Apple, che ha sempre puntato all'originalità. Non si sa nulla riguardo al prezzo del nuovo iPhone 7 ma non dovrebbe divergere molto da quello dei suoi predecessori. La nuova 'perla' di Cupertino, però, sarà più sottile e non avrà, quasi sicuramente, il tasto Home, sostituito dall'avveniristica tecnologia 3D Touch multipla. La batteria avrà un'autonomia maggiore? Speriamo di sì, visto che oggi si vedono spesso possessori di iPhone alla disperata ricerca di una presa elettrica per ricaricare il loro device.

