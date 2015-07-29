Dolcenera annuncia su Fb nuovo disco "Le stelle non tremano"
di Redazione
29/07/2015
Come fa oramai la maggior parte degli artisti, Dolcenera annuncia il suo nuovo disco, "Le stelle non tremano", su Facebook indicando la data d'uscita (11 settembre) e mostrando la copertinaLa cover di "Le stelle non tremano" ritrae la cantante pugliese senza veli e tutta colorata. Insomma Dolcenera è una sorta d'opera d'arte. La cantante si è valsa della collaborazione del body painter Guido Daniele e del fotografo Paolo Cecchi. "Le stelle non tremano" è anticipato dal singolo "Fantastica", che recentemente ha ottenuto il premio Lunezia 2015 in quanto ha un grande valore musical-letterario.
Articolo Precedente
Italcementi passa a Heidelberg: nasce primo gruppo mondiale aggregati
Articolo Successivo
Zimbabwe: leone Cecil ucciso da dentista americano
Redazione