Dolcenera annuncia su Fb nuovo disco "Le stelle non tremano"

di Redazione 29/07/2015

Come fa oramai la maggior parte degli artisti, Dolcenera annuncia il suo nuovo disco, "Le stelle non tremano", su Facebook indicando la data d'uscita (11 settembre) e mostrando la copertina La cover di "Le stelle non tremano" ritrae la cantante pugliese senza veli e tutta colorata. Insomma Dolcenera è una sorta d'opera d'arte. La cantante si è valsa della collaborazione del body painter Guido Daniele e del fotografo Paolo Cecchi. "Le stelle non tremano" è anticipato dal singolo "Fantastica", che recentemente ha ottenuto il premio Lunezia 2015 in quanto ha un grande valore musical-letterario.

