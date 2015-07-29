Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Dolcenera annuncia su Fb nuovo disco "Le stelle non tremano"

Redazione Avatar

di Redazione

29/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Come fa oramai la maggior parte degli artisti, Dolcenera annuncia il suo nuovo disco, "Le stelle non tremano", su Facebook indicando la data d'uscita (11 settembre) e mostrando la copertina

  La cover di "Le stelle non tremano" ritrae la cantante pugliese senza veli e tutta colorata. Insomma Dolcenera è una sorta d'opera d'arte. La cantante si è valsa della collaborazione del body painter Guido Daniele e del fotografo Paolo Cecchi. "Le stelle non tremano" è anticipato dal singolo "Fantastica", che recentemente ha ottenuto il premio Lunezia 2015 in quanto ha un grande valore musical-letterario.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Italcementi passa a Heidelberg: nasce primo gruppo mondiale aggregati

Articolo Successivo

Zimbabwe: leone Cecil ucciso da dentista americano

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016