"Zoolander 2" al Cinema L'11 Febbraio: Ben Stiller Omaggia Roma
di Redazione
31/01/2016
"Zoolander 2", sequel del blockbuster demenziale interpretato da Ben Stiller, sta per approdare nei cinema italiani. L'uscita è prevista per il prossimo 11 febbraioStiller, attore poliedrico e carismatico newyorkese, ha rilasciato un'interessante intervista a Repubblica in un albergo a due passi da Piazza del Popolo, sottolineando che quando "Zoolander" arrivò in sala, nel 2001, fu un fallimento:
"Uscimmo due settimane dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Nessuno aveva voglia di ridere".Ben ha scelto Roma per l'anteprima mondiale di "Zoolander 2" perché adora tale città:
"Emozionanti le riprese a Cinecittà, studi da rimodernare ma pieni di vibrazioni. Roma non è la città più economica in cui girare, ma è davvero suggestiva. Il Pantheon, il Ghetto, San Lorenzo... Cercavo una speciale atmosfera, mi sono immerso nel favoloso technicolor dei film di De Sica, quelli degli anni '60 con Mastroianni e la Loren. So che la capitale della moda è Milano, ma l'opulenta bellezza di Roma è unica. Molti stilisti hanno la loro sede qui. Era perfetta per il rientro in scena del mio modello da un esilio volontario, dopo aver causato la morte della moglie e essere stato separato dal figlio...".Stiller è un grande attore e regista, popolare e ricco. Il cinema, però, viene dopo la famiglia:
"La mia vita si basa su altre cose: sul matrimonio, sui miei due figli. Cose reali. Sono queste le mie priorità".Non possiamo che dare ragione al buon Ben.
Articolo Precedente
Giorni della Merla Caldi: Temperature Record e Mandorli in Fiore
Articolo Successivo
DeLorean DMC-12 Torna in Produzione: Mitica Auto di "Ritorno al Futuro"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023