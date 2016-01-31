"Zoolander 2" al Cinema L'11 Febbraio: Ben Stiller Omaggia Roma

"Zoolander 2", sequel del blockbuster demenziale interpretato da Ben Stiller, sta per approdare nei cinema italiani. L'uscita è prevista per il prossimo 11 febbraio

"Uscimmo due settimane dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Nessuno aveva voglia di ridere".

"Emozionanti le riprese a Cinecittà, studi da rimodernare ma pieni di vibrazioni. Roma non è la città più economica in cui girare, ma è davvero suggestiva. Il Pantheon, il Ghetto, San Lorenzo... Cercavo una speciale atmosfera, mi sono immerso nel favoloso technicolor dei film di De Sica, quelli degli anni '60 con Mastroianni e la Loren. So che la capitale della moda è Milano, ma l'opulenta bellezza di Roma è unica. Molti stilisti hanno la loro sede qui. Era perfetta per il rientro in scena del mio modello da un esilio volontario, dopo aver causato la morte della moglie e essere stato separato dal figlio...".

"La mia vita si basa su altre cose: sul matrimonio, sui miei due figli. Cose reali. Sono queste le mie priorità".

, attore poliedrico e carismatico newyorkese, ha rilasciato un'interessante intervista a Repubblica in un albergo a due passi da, sottolineando che quandoarrivò in sala, nel 2001, fu un fallimento:Ben ha sceltoper l'anteprima mondiale diperché adora tale città:Stiller è un grande, popolare e ricco. Il cinema, però, viene dopo la famiglia:Non possiamo che dare ragione al buon Ben.