DeLorean DMC-12 Torna in Produzione: Mitica Auto di "Ritorno al Futuro"

di Redazione 31/01/2016

Ha fatto sognare tantissime persone e a breve tornerà in produzione. Parliamo della mitica DeLorean DMC-12, auto del film "Ritorno al Futuro" La società americana ha reso noto che ha intenzione di realizzare fedeli repliche della DMC-12. Ogni vettura costerà circa 100.000 dollari. La DeLorean DMC-12 diventò popolare non tanto per il suo originale design, frutto della matita di Giorgetto Giugiaro ma per essere stata scelta come auto del futuro nel film interpretato da Michael J. Fox. Dopo l'uscita di "Ritorno al Futuro" moltissime persone fecero carte false pur di accaparrarsi una DMC-12, di cui furono prodotti pochissimi esemplari. Ebbene, la DeLorean Motor Company, azienda texana, ha dichiarato che a breve verranno commercializzate nuove Delorean DMC-12. Il colosso texano beneficia di una nuova normativa statunitense secondo cui i produttori di auto possono realizzare autoveicoli di replica anche se non rispettano le attuali norme di sicurezza. L'unico vincolo è di non produrre più di 325 auto l'anno. Le nuove DeLorean saranno identiche a quella di "Ritorno al Futuro", e ovviamente prive del modulo che permette di viaggiare nel futuro. Non si sa molto riguardo alle caratteristiche dell'originale vettura: è probabile che venga lanciata anche una versione elettrica. Il prezzo, decisamente elevato, è dovuto al fatto che si tratta non solo di una stupenda auto ma di un vero mito, un pezzo di storia del cinema.

