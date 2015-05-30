Home Gossip Stefano Bettarini: "Sto valutando l'idea di restare a vivere a Miami”

di Redazione 30/05/2015

Stefano Bettarini, ex calciatore è stato intervistato dal settimanale “Visto”, al quale ha raccontato la sua nuova vita a Miami, accanto a Ilenia Iacono, con cui fa coppia fissa da ormai 3 anni e con la quale vive nella città della Florida, coi suoi due figli. Bettarini ha confessato di non avere alcun rimpianto e nostalgia per l'Italia ed anzi, di star valutando alcune proposte professionali. Ma non solo. Bettatini fa sapere infatti che sta valutando l'idea di trasferirsi definitivamente a Miami: “Sto valutando concretamente la possibilità di restare a vivere qui.” quindi continua “Mio figlio Niccolò vive con me. Ha 16 anni, in Italia ha lasciato i suoi amici e i suoi fratelli, inizialmente non era favorevole all'idea di andare al college. Ma ora è contento di quest'esperienza, una grande opportunità per lui”. E quanto alla televisione lasciata da anni, fa sapere di non avere nostalgia e/o rimpianti:”Errori nella vita? Chi non ne fa! Quello che ho fatto mi è servito a diventare quello che sono oggi. Ringrazio anche chi mi ha fatto del male perché grazie a loro ho conosciuto le persone che mi amano”. Michela Galli

