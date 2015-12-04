Loading...

Troppa televisione danneggia intelligenza: ragazzi meno smart

04/12/2015

Pensavate che passare troppe ore davanti alla tv sia un'abitudine deleteria solo per la salute fisica? No. Guardare troppa tv fa male anche al cervello, o meglio alla capacità cognitiva. I ragazzi di oggi, insomma, saranno 50enni meno smart rispetto ai loro avi. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori americani coordinati da Tina D. Hoang e Kristine Yoaff. Ambedue le studiose lavorano in centri di ricerca californiani. La maggio parte dei ragazzi, oggi, trascorre molto tempo davanti alle tv: abitudine sbagliata. La salute fisica e psichica ne risente. I ricercatori americani hanno monitorato 3.247 volontari per molti anni, valutando il loro stile di vita e le ore che trascorrevano, ogni giorno, davanti alla tv. Al termine del periodo di controllo, ai volontari sono somministrati test per valutare la loro capacità cognitiva. Gli studiosi sono rimasti stupiti quando hanno riscontrato le pessime performance cognitive di chi trascorreva oltre 3 al giorno davanti alla tv. Per la cronaca, gli 'ingordi' di tv del gruppo rappresentavano il 10,6%. Gli studiosi che hanno portato avanti la lunga ricerca hanno spiegato, riferendosi all'abuso di tv:
"Abbiamo scoperto che bassi livelli di esercizio e alte dosi di fruizione televisiva da giovani sono associati a performance cognitive peggiori nella mezza età. In particolare, questi comportamenti sono stati abbinati con una più lenta velocità di elaborazione e una peggiore funzione esecutiva, ma non con una ridotta memoria verbale".
Insomma, se i giovani che guardano molta tv fanno anche poco esercizio fisico hanno serie probabilità di avere una capacità cognitiva deficitaria quando saranno anziani. Meglio ridurre il numero delle ore passate davanti agli schermi e, magari, sfruttare quel tempo per farsi una bella passeggiata o leggere un buon libro. Che ne dite? Quello appena detto vale anche per i bimbi più piccoli, visto che metterli davanti alle tv non fa sviluppare diverse aree del cervello.
