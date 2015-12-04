Troppa televisione danneggia intelligenza: ragazzi meno smart
di Redazione
04/12/2015
"Abbiamo scoperto che bassi livelli di esercizio e alte dosi di fruizione televisiva da giovani sono associati a performance cognitive peggiori nella mezza età. In particolare, questi comportamenti sono stati abbinati con una più lenta velocità di elaborazione e una peggiore funzione esecutiva, ma non con una ridotta memoria verbale".Insomma, se i giovani che guardano molta tv fanno anche poco esercizio fisico hanno serie probabilità di avere una capacità cognitiva deficitaria quando saranno anziani. Meglio ridurre il numero delle ore passate davanti agli schermi e, magari, sfruttare quel tempo per farsi una bella passeggiata o leggere un buon libro. Che ne dite? Quello appena detto vale anche per i bimbi più piccoli, visto che metterli davanti alle tv non fa sviluppare diverse aree del cervello.
Articolo Precedente
Milano avrà bus elettrici: annuncio presidente Atm
Articolo Successivo
Google Car troppo lenta: nuovo incidente a Mountain View
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023