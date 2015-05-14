Home Attualità 19enne si iscrive all'Università, ma si laurea a 94 anni

19enne si iscrive all'Università, ma si laurea a 94 anni

di Redazione 14/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un arzillo vecchietto statunitense dell'età di 94 anni, come racconta il “New York Post” è riuscito a laurearsi, dopo una lunga e travagliata carriera scolastica! Il protagonista è Anthony Brutto che ancora quando aveva 19 anni si era iscritto al corso di studio per la prima volta pagando una tassa d'iscrizione di 50 dollari, ma essendo dovuto partire per la guerra, dovette desistere dal suo intento; al ritorno dal conflitto quindi, nel 1946, Anthony si iscrisse ancora all'università del West Virginia, ma stavolta dovette smettete a causa di problemi familiari ed infine trovò l'amore e si sposò, dovendo quindi dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro di macchinista. Un sogno però quello di laurearsi che Anthony però non ha mai dimenticato e così, una volta andato in pensione ha ripreso in mano i libri e ha deciso di fare un altro tentativo, che stavolta è andato a buon fine, ma ora ha fatto sapere ironicamente: "Prima di passare al master credo che mi prenderò una pausa"! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp