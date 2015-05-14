Medico contagiato da Ebola, Lorenzin: "Rispettati protocolli di sicurezza"

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, parlando del medico di Emergency che ha contratto l'Ebola, ha assicurato che sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza dell'Oms e del Ministero della Salute.

La Lorenzin ha aggiunto: "Le motivazioni del contagio ancora non sappiamo quali siano. Emergency dice che non è stato mai a contatto con persone che avevano carica virale alta, in ogni caso mi sento di rassicurare sul fatto che ha seguito i protocolli: è venuto in Italia, non aveva la febbre, non aveva nessun sintomo, ha seguito le norme previste dalle organizzazioni internazionali e si è posto in auto-quarantena a casa, si misurava la febbre tutti i giorni e quando ha avuto le prime avvisaglie ha contattato lo Spallanzani e l'ospedale di Sassari. E' stato immediatamente ricoverato, messo in isolamento e da quel momento, avuto il riscontro delle analisi, è stata avviata la procedura che era già stata messa in atto con Pulvirenti".

Il medico è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma.