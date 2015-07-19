Loading...

50 Cent, dalle stelle alle stalle: dichiara bancarotta

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2015

Dalle stelle alle stalle. Può capitare, ed è capitato molte volte che star del cinema, della musica e dello sport diventino povere. Lo sa bene il rapper 50 Cent, che è stato costretto a dichiarare bancarotta

  Durante il programma Conan, condotto da Conan O'Bien, 50 Cent ha affermato: "Ho bisogno di protezione, sono diventato un bersaglio come capita a tutte le persone famose, ora sono la persona ideale a cui fare causa. E' un brutto momento per me. Sono tempi duri". Sono tante le persone e le aziende che chiedono denaro al rapper. La Sleek Audio, ad esempio, lo ha portato in giudizio per furto aziendale. L'azienda che ha sede in Florida pretende 18 milioni di dollari. 50 Cent è sull'orlo del baratro economico. C'è chi giura di averlo visto su una Smart vecchia. Addio alle potenti e lussuose berline degli ultimi anni!
Redazione

Redazione

