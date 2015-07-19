Home Spettacoli Bill Cosby, star dei Robinson, sedò e stuprò donne: confessione choc

di Redazione 19/07/2015

Bill Cosby, protagonista della sit-com "I Robinson", che ha entusiasmato il mondo intero negli anni '80 e '90 ha rivelato che si faceva prescrivere dal suo medico un potente sedativo che usava per calmare le donne che violentava E' veramente scioccante quanto emerge da una deposizione di un decennio fa resa da Cosby ai giudici e pubblicata dal New York Times. L'attore, a quanto pare, dapprima sedava le donne e poi le stuprava. Ecco perché negli ultimi anni diverse donne, come Andrea Constand, dipendente della Temple University di Philadelphia, l'hanno denunciato. La vicenda ha sconfortato anche il presidente americano Obama, che ha detto: "Se dai della droga di nascosto a qualcuno e poi abusi sessualmente su di lui o di lei senza il suo consenso, questo è stupro. E in America e in nessun altro Paese civilizzato si può tollerare la violenza sessuale".

