News Isis, racconto choc di tre ragazze: stuprate più volte al giorno

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2015

TITOLO

I miliziani dell'Isis non hanno pietà per nessuno, neanche per le loro donne, o meglio per le loro schiave. Tre ragazze ventenni, Bushra, Noor e Munira sono riuscite a sfuggire allo Stato islamico ma non potranno mai dimenticare il trattamento subito da quegli esseri, che le hanno stuprate e offese più volte al giorno

  Munira, così come Noor e Bushra, hanno raccontato la loro storia davanti a un gruppo di studenti londinesi: "Siamo state tenute in prigionia in una stanza con una piccola finestra: continuavano a ripeterci che eravamo schiave sessuali. Ho visto violentare bambine di 6 anni come donne adulte... A causa degli stupri ho iniziato a sanguinare". "Sentivo le urla della mia sorellina di appena 14 anni che veniva abusata sessualmente a poca distanza, ma non riuscivo a muovermi. Da allora sono stata stuprata cinque volte al giorno", ha invece rivelato Bushra. Storie, racconti e parole che testimoniano l'estrema crudeltà dell'Isis e dei suoi militanti.  
