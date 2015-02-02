"50 sfumature di grigio", Dakota Johnson imbarazzata da scene di nudo

C'è grande attesa per l'approdo nelle sale italiane di "50 sfumature di grigio", film ispirato all'omonimo libro che, in poco tempo, è divenuto un best seller, facendo la fortuna di E. L. James. Il libro ha venduto oltre 100 milioni di copie, di cui 10 milioni solo in Italia.

"50 sfumature di grigio" ha fatto e fa parlare di sé per via dei suoi contenuti, alquanto 'spinti', e per la curiosità di vedere come la storia verrà 'trapiantata' in ambito cinematografico.

Il pubblico è desideroso di vedere Anastasia Steele e Christian Grey all'opera. Il film è pieno di scene 'spinte', che hanno indotto persino la protagonista, Dakota Johnson (Anastasia Steele), ad invitare i genitori a non vederlo. "Ho imposto ai miei di non vedere il film, la sola idea mi imbarazza", ha confessato Dakota. Sam Taylor-Johnson, il regista di "50 sfumature di grigio", ha affermato. "È un film sexy, ma anche romantico, con classe. Una bella sfida, nessun imbarazzo a trattare il tema".

"50 sfumature di grigio" arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio ed è certo che porterà nelle sale molte persone, visto il tema trattato.

Dakota Johnson ha parlato, nel corso di una recente intervista, delle numerose scene di nudo presenti nel film, riconoscendo che non è semplice girarle: "Non è mai facile girarle, il set era chiuso però, c'eravamo solo noi e il regista, molto spesso poi erano inquadrature molto strette, nulla di particolarmente sensuale, una parte del corpo, anche solo un braccio, il resto fuori campo".