Katy Perry infiamma Super Bowl: tanta musica e coreografie spettacolari

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2015

Straordinaria performance live di Katy Perry, ieri, durante la pausa del Super Bowl (terminato con il trionfo dei New England Patriots). La popstar californiana ha lasciato a bocca aperta sia i suoi fan che gli appassionati di football americano .

La Perry si esibita assieme ad altri due pilastri della musica mondiale, Lenny Kravitz e Missy Elliott, infiammando una serata magica. Molti personaggi famosi tra il pubblico, come Britney Spears e Mark Wahlberg. Katy ha intonato i suoi brani più famosi, nuovi e datati, come "Roar" "Dark Horse" e "I Kissed a Girl". Quest'ultimo brano è stato cantato assieme a Lenny Kravitz. Spazio anche per le ballate "California Girls" e "Teenage Dream".

Katy Perry ha duettato anche con Missy Elliott. Le due popstar hanno cantato insieme "Get Ur Freak On", "Work It", "Lose Control" e "Firework".

Il pubblico è rimasto a bocca aperta anche per le coreografie, decisamente splendide. Katy è entrata con un abito ornato con fiamme sopra un leone di metallo con occhi rossi. La scena è stata ideata per introdurre il brano "Roar". Immancabili i fuochi pirotecnici.

La cantautrice americana si è cambiata vestito ben 3 volte. Variate anche le coreografie. Una serata indimenticabile quella del Super Bowl. Ogni anno c'è una parata di stelle. Appuntamento al 2016.

Redazione

Redazione

