Maria De Filippi a Che tempo che fa: "Non mi sono mai sentita troppo intelligente"

La celebre conduttrice di importanti trasmissioni come 'Uomini e Donne', Maria De Filippi, è stata ospite di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio, ed ha rivelato dettagli inediti della sua vita privata.

La De Filippi ha confessato di non essersi mai sentita troppo intelligente e di non aver avuto un buon rapporto con la madre. La conduttrice, anche in veste di ospite, si è sentita sempre a suo agio, usando spesso un pizzico di ironia nel dare risposte alle domande di Fazio.

Alla domanda sulle differenze tra Rai e Mediaset, Maria ha risposto così: "Ho notato prima una telecamera che noi non abbiamo. Ecco, quello noi non ce l’abbiamo. Ho notato anche delle pecche, tipo i camerini, noi abbiamo quelli fatti di muro". Fazio ha preso la palla al balzo, chiedendo alla moglie di Maurizio Costanzo se ha intenzione di passare in Rai. La De Filippi ha risposto laconicamente: "Per ora non se ne parla".

Nel corso dell'intervista, Maria De Filippi si è soffermata a ricordare che la tv è cambiata ma è mutato anche il pubblico. Oggi vanno i voga i talent show, che permettono a molte persone di mettere in mostra il loro talento. Ma cosa significa talento per Maria De Filippi? "Non è una cosa facile da definire. Non è tecnica, o meglio non solo. E’ qualcosa di più. Il talento ce l’abbiamo in tanti, ma quando diventa unico è qualcosa di esplosivo. Molto spesso i genitori fanno credere ai figli di possedere un talento che non hanno".