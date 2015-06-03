50 sfumature di grigio: sequel libro svetta su Amazon
di Redazione
03/06/2015
La scrittrice del bestseller "50 sfumature di grigio", E.L. James rese noto, tempo fa, l'arrivo del sequel del suo libro, che ha ispirato anche un omonimo film. E' bastato quell'annuncio a far scattare la frenesia dei fan di Christian Grey.
"Grey", questo è il titolo del nuovo libro della James, ha già conquistato la prima posizione della classifica dei bestseller su Amazon. Il volume ha fatto registrare un vero primato riguardo alle prevendite online. Di cosa parlerà "Grey". Beh, in soldoni, possiamo dire che Christian Grey espone la sua opinione.
"Grey" uscirà il prossimo 18 giugno ed è alquanto corposo (comprende 576 pagine).
Articolo Precedente
Rumore fa ingrassare: meglio vivere in luoghi ameni?
Articolo Successivo
Uomini e Donne: Emma Marrone tronista? De Filippi la chiama
Redazione