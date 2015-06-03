Loading...

Rumore fa ingrassare: meglio vivere in luoghi ameni?

03/06/2015

Strano ma vero. Chi vive in luoghi rumorosi tende ad ingrassare. Lo ha scoperto un team di studiosi del Karolinska Institute. Le persone che risiedono nelle vicinanze di aeroporti, strade trafficate, stazioni ferroviarie e luoghi rumorosi sono più stressate e tendono ad aumentare di peso.

Lo studio svedese è stato condotto su 5.000 persone di età compresa tra i 43 e i 66 anni. Nello specifico, i ricercatori hanno notato che l'incremento di 5 decibel comporta un incremento del girovita di 0,2 cm. Vivere in luoghi rumorosi, poi, aumenta il rischio di varie patologie, come ictus, infarti e ipertensione.

