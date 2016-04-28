Home Home 50esimo Giorno Sull'Isola Dei Famosi: la fame chimica di Paola

di Redazione 28/04/2016

La fame divora i naufraghi, ridotti all'osso. Le ultime settimane, sull'Isola Dei Famosi, si preannunciano incubose, soprattutto per Paola, affetta dalla sindrome dell'emarginata, costantemente isolata dal gruppo. La più affamata, viene esclusa da Gracia dalla prova ricompensa. "Troppo in forma", per la magra concorrente. Tuttavia, Paola si nutre di lacrime e malinconia e, dopo aver sofferto in silenzio nell'osservare i compagni divorare una torta senza l'uso delle mani, si incammina verso il lato deserto dell'isola nella speranza di trovare, con le sue sole forze, qualcosa di commestibile che la sazi. Insaziabile Paola, per gli altri naufraghi, ma qualcuno che si preoccupa per lei c'è; Marco Carta tenta di riavvicinarla ad un gruppo dal quale Paola vorrebbe solo nuotare lontano. Ma non può. Ancora in nomination, la sua autentica impulsività resta uno dei motori preferiti dal pubblico di quest'edizione e, forse, come in un profetico disegno prestabilito, le sue sofferenze potrebbero portare ad una vittoria più grande, quella del programma. Senza il fuoco, manca il calore nel gruppo ed i pensieri si fanno grandi ed opprimenti. I chili in meno, i disagi della vita da Survivors, iniziano a divenire tarli quotidiani più grossi della vittoria finale. Il pubblico, alla fine, premierà il più avversato, l'emarginato che, comunque, ha cercato di donare al gruppo forza e sapienza? Gli ultimi, spesso, sono i primi; anche nei Reality Show!

