Amici, Il Giudice Speciale Del Serale di Sabato 30 Aprile Sarà Marco Bocci

di Redazione

28/04/2016

Qualche indizio sulla Tv a Led e le squadre reagiscono diversamente alla caccia al giudice speciale. Il Day Time di Amici di oggi ha un unico ed indiscusso vincitore, la squadra bianca che indovina, tra risate ed entusiasmo, l'identità del Giudice Speciale che, sabato 30 aprile, siederà tra i giudici ordinari per decretare le esibizioni più meritevoli. Sarà semplicemente Marco Bocci, attore affermato di Fiction, non difficilmente indovinato dai Bianchi, seppure tra qualche sfondone. Vincere facile è possibile grazie alla pigrizia della squadra blu, decisamente più ferrata nelle arti varie che sugli indovinelli (grazie a Dio). Intanto, è tempo di prove generali ed, in studio, una sempre scrupolosa Elisa si emoziona sulle note danzanti dei suoi, dispensando consigli ed ottenendo miglioramenti sulle coreografie. Il serale è agli sgoccioli e l'imbuto mediatico di Canale 5 è pronto a risucchiare tutti coloro che non riusciranno a reggere la tensione di un lavoro intenso e di alte aspettative, dovute all'ingerenza discografica del programma. Tra ospiti illustri, giudici interessanti, coreografie spettacolari ed intense e scenografie mozzafiato, il serale di Amici resta uno dei programmi più premiati dagli ascolti e che più strizza l'occhio alle giovani generazioni, affamate di musica e di nuovi idoli.  
