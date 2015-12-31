Home Home A1: autobus ribaltato tra Ferentino e Anagni, 3 passeggeri feriti gravemente

di Redazione 31/12/2015

Ennesimo incidente stradale sulla A1, Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, verso Roma. Un autobus di linea a due piani si è improvvisamente ribaltato, occupando la carreggiata Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che sull'autobus ribaltato c'erano 60 passeggeri, di cui 18 sono rimasti feriti: 15 sono stati trasportati in ospedale in codice giallo; 3 in codice rosso. Le condizioni di quest'ultimi, dunque, sono molto gravi. Non si conoscono attualmente le cause dell'incidente avvenuto nelle ultime ore sulla A1. Il tratto dell'autostrada dove si è verificato l'incidente è stato chiuso temporaneamente per soccorrere i feriti e rimuovere l'autobus. L'incidente non ha provocato disagi alla circolazione, anche perché in quel momento quel tratto non era particolarmente trafficato. L'A1 è certamente una delle autostrade italiane dove si verificano più incidente stradali. Lo scorso agosto, ad esempio, si ribaltò un tir che trasportava maiali vivi. L'evento pregiudicò la circolazione autostradale: file interminabili e automobilisti incolleriti. Le forze dell'ordine, intanto, stanno indagando sulle cause del ribaltamento dell'autobus nel tratto tra Ferentino e Anagni. Speriamo che i 3 feriti gravi si riprendano al più presto. Rammentiamo che per ridurre il rischio di incidenti stradali, sulle autostrade, strade extraurbane ed urbane occorre innanzitutto di moderare la velocità. Chi va piano va sano e va lontano!

