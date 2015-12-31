Varese, petardo artigianale esplode: perde mani
di Redazione
31/12/2015
Ecco la prima vittima dei botti di Capodanno. Un 22enne di Varese stava preparando nella cantina della sua abitazione dei petardi ma, probabilmente ha sbagliato qualcosa, ed un mortaretto è esplosoIl 22enne è stato subito trasportato all'ospedale Niguarda. Ora è in gravissime condizioni al centro grandi ustionati. I medici hanno affermato che il giovane ha perso le mani e rischia di perdere un occhio; inoltre ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Secondo le prime informazioni, il ragazzo di origini sudamericane residente a Liggiuno (Varese) stava confezionando alcuni petardi ma, probabilmente, avrà sbagliato a miscelare alcune polveri. L'esplosione è stata potente. In un primo momento il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Varese; poi, valutata la criticità della situazione, i medici hanno deciso il trasferimento al Niguarda. Sul luogo dell'esplosione sono subito accorsi i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco che hanno iniziato a perlustrare lo scantinato, analizzando altresì le sostanze con cui il 22enne stava confezionando petardi artigianali. Sembra che le miscele siano state acquistate legalmente dal ragazzo. Ogni anno, a Capodanno, molte persone restano ferite, anche gravemente, per l'esplosione di fuochi d'artificio; purtroppo, molti sono anche morti. Non è ora di finirla con questo svago pericoloso?
