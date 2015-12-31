Loading...

Varese, petardo artigianale esplode: perde mani

31/12/2015

TITOLO

Ecco la prima vittima dei botti di Capodanno. Un 22enne di Varese stava preparando nella cantina della sua abitazione dei petardi ma, probabilmente ha sbagliato qualcosa, ed un mortaretto è esploso

  Il 22enne è stato subito trasportato all'ospedale Niguarda. Ora è in gravissime condizioni al centro grandi ustionati. I medici hanno affermato che il giovane ha perso le mani e rischia di perdere un occhio; inoltre ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Secondo le prime informazioni, il ragazzo di origini sudamericane residente a Liggiuno (Varese) stava confezionando alcuni petardi ma, probabilmente, avrà sbagliato a miscelare alcune polveri. L'esplosione è stata potente. In un primo momento il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Varese; poi, valutata la criticità della situazione, i medici hanno deciso il trasferimento al Niguarda. Sul luogo dell'esplosione sono subito accorsi i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco che hanno iniziato a perlustrare lo scantinato, analizzando altresì le sostanze con cui il 22enne stava confezionando petardi artigianali. Sembra che le miscele siano state acquistate legalmente dal ragazzo. Ogni anno, a Capodanno, molte persone restano ferite, anche gravemente, per l'esplosione di fuochi d'artificio; purtroppo, molti sono anche morti. Non è ora di finirla con questo svago pericoloso?  
