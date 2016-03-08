Internet: Raymond Tomlinson E' Morto, Ideatore 'Chiocciola'

Prima le lettere si scrivevano su foglio di carta e si imbucavano. Il destinatario doveva attendere un bel po' prima di ricevere la missiva. Poi è arriva l'email, che ha stravolto il modo di comunicare. Il padre della 'chiocciola', ovvero il pulsante su cui c'è @ è morto

"La prima email è stata inviata tra due macchine che si trovavano l'una accanto all'altra. Il primo messaggio fu abbastanza insignificante e in realtà l'ho dimenticato. Probabilmente si trattò di QWERTYUIOP (le prime lettere della tastiera) o qualcosa del genere. Non credete a tutto quello che leggete. Non credete a tutto quello che leggete sul web: ricordate che ci sono esseri umani che stanno dietro a queste pagine e gli esseri umani fanno errori".

L'ingegnere informatico, il creatore della 'chiocciola' e dell'email è morto la scorsa settimana. Aveva 74 anni. Ray, classe 1941, conseguì la laurea presso il famoso(Massachusetts Institute of Technology) di Boston e lavorò ad Arpanet, la progenitrice di Internet. La triste notizia è stata diffusa da un altro 'padre' del web, ovvero Vinton Gray Cerf, oggi vicepresidente di. 4 anni fa, Tomlinson venne annoverato nella 'Walk of Fame' del web, ovvero una specie di museo virtuale dei soggetti che hanno fornito un apporto significativo alla creazione e allo sviluppo di Internet. Raymond scrisse sul suo blog in merito alla prima email: