Poste Italiane, 27 uffici siciliani chiuderanno: Slp Cisl infuriata

La Slp Cisl si scaglia contro Poste Italiane in quanto prossimamente verranno chiusi molti uffici. "Parte con il piede sbagliato, in Sicilia, l’annunciata rivoluzione delle Poste", ha comunicato il sindacato.

Ad aprile chiuderanno ben 27 uffici postali in Sicilia; mentre 13 resteranno aperti a giorni alterni. "A fare le spese della politica di tagli dell’azienda saranno soprattutto le piccole comunità locali. Così da aprile pensionati e cittadini dei piccoli centri dovranno recarsi in comuni distanti dal proprio anche 15-20 chilometri per fruire dei servizi postali. Insomma, niente più pagamenti di pensione e altre operazioni nella propria città", evidenzia la Slp Cisl.

"Noi riteniamo che ci siano i presupposti per nuovi insediamenti che potrebbero garantire la qualità del servizio, accorciare i tempi di attesa e raggiungere gli obiettivi economici. Le istituzioni, i sindaci, facciano sentire la propria voce. Noi continueremo a denunciare questa visione miope", ha dichiarato Giuseppe Lanzafame, numero uno del sindacato.