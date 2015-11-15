Acque Calde e Piene di CO2: Squali Perdono Capacità Predatorie

L'uomo, col suo comportamento imprudente, mette a rischio anche l'incolumità di molte specie animali e la loro salute. Tra le vittime della leggerezza umana ci sono gli squali che, a quanto pare, stanno perdendo le loro straordinarie capacità

CO2 in acqua: olfatto degli squali addio

"In acque più calde gli squali avranno più fame, ma con l'aumento della CO2 non saranno più in grado di trovare il cibo... A causa della ridotta capacità di cacciare, gli squali non saranno più in grado di esercitare lo stesso controllo di adesso sulla catena alimentare marina, controllo essenziale per il mantenimento di ecosistemi oceanici sani".

Cibo non interessa più agli squali

"Il comportamento sia di monitoraggio e di attacco è significativamente influenzato dai livelli di CO2. E' come se il cibo non gli interessasse".

La scoperta è stata fatta da un'equipe di scienziati dell'Università di Adelaide. Le acque sempre più calde e piene diincidono negativamente sull'olfatto degli squali che non riescono più a scovare le prede. La notevole presenza di CO2 nelle acque avrà un impatto negativo, comunque, su tutto l'ambiente marino. Emblematiche le parole di uno degli autori dello studio,Il riscaldamento globale, dunque, sta mettendo in pericolo l'olfatto degli squali e, di conseguenza, l'ecosistema marino. L'anno scorso, una studiosa americana,, ha affermato riguardo all'olfatto degli squali: