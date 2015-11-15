"The Hateful Eight": Ottavo Film di Quentin Tarantino, Cineasta Folgorato da "Rocky"

Quentin Tarantino sta per far uscire il suo nuovo film, "The Hateful Eight". Si tratta della seconda pellicola western del celebre cineasta americano. L'uscita è prevista a Natale, negli Stati Uniti

Tarantino: "Non rifarei film come 'Kill Bill'"

"Non so se rifarò più un film ispirato a quel mondo visionario che ho cercato di restituire. Lì non ero tanto concentrato sui dialoghi, o sulla storia, ma sul cinema-cinema. Tentavo di fare quello che Coppola aveva fatto con 'Apocalipse Now', anche se io non l'avevo pagato con i miei soldi...".

Quando "Rocky" colpì un giovane Quentin

"Rocky è stato molto importante, l'ho visto a 13 anni, non è stato allora che ho pensato di diventare regista ma mi ha fatto appassionare al cinema. Il modo in cui Stallone raccontò quella storia mi colpì molto, agli Oscar facevo il tifo per lui...".

"The Hateful Eight" è un film ambientato nel Wyoming e vanta un cast stellare, che comprende attori del calibro di, Samuel Jackson e Channing Tatum. Nel corso degli ultimi anni, Quentin è cambiato ed ora realizza film diversi da quelli usciti, ad esempio, un decennio fa. Il cineasta ha detto, ad esempio, riguardo aParlando dei film di altriche più l'hanno colpito e gli hanno fatto capire che quello del cineasta è un mestiere straordinario, Tarantino ha rivelato: