Giovedì Santo: Papa Francesco lava piedi detenuti Rebibbia
di Redazione
02/04/2015
Papa Francesco si è recato oggi, Giovedì Santo, nel carcere romano di Rebibbia ed ha lavato e baciato i piedi di 12 detenuti, tra cui diversi stranieri.
Il Pontefice ha anche pulito i piedi di un bambino, figlio di una detenuta, e di Silvy Lubamba, soubrette nota per essere stata invitata nella trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Lubamba si trova in carcere dall'anno scorso.
