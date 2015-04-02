Loading...

Giovedì Santo: Papa Francesco lava piedi detenuti Rebibbia

02/04/2015

Papa Francesco si è recato oggi, Giovedì Santo, nel carcere romano di Rebibbia ed ha lavato e baciato i piedi di 12 detenuti, tra cui diversi stranieri.

Il Pontefice ha anche pulito i piedi di un bambino, figlio di una detenuta, e di Silvy Lubamba, soubrette nota per essere stata invitata nella trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Lubamba si trova in carcere dall'anno scorso.

