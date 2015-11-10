Home Home Addio all'Uomo più Alto al Mondo: Pornchai Sawsri, 2,69 Metri

Addio all'Uomo più Alto al Mondo: Pornchai Sawsri, 2,69 Metri

di Redazione 10/11/2015

Thailandia. A soli 26 anni, è venuto a mancare l'uomo più alto del mondo, Pornchai Sawsri. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale per ipertensione I medici thailandesi avevano visitato l'enorme 26enne, e poi l'avevano rimandato a casa, nella provincia di Surin, dove è morto nelle ultime ore. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Pornchai è era affetto da una malattia della crescita e necessitava di numerose cure. I suoi familiari si erano appellati anche a molti media perché non riuscivano più a pagare le spese per curare il loro congiunto. Il 26enne trascorreva le giornate su un letto a causa della sua malattia. Era triste, così come i suoi parenti. Sebbene così alto, Sawsri non è mai stato certificato nel Guinness World Record. Attualmente, l'uomo più alto al mondo (2,51 m) è il turco Sultan Kosen. Volete sapere, invece, chi è l'uomo più alto di sempre? Robert Wadlow, cittadino dell'Illinois, con i suoi 272 cm. L'altezza di Wadlow venne certificata nel 1940. Altezza mezza bellezza? In questi casi, forse, tale proverbio non è molto azzeccato. Non pensate?

